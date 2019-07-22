Trabzon
'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi.
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (TESOB) yapılan yazılı açıklamada, TESOB tarafından belirlenen ve Ortahisar
Kaymakamı Tolga Toğan başkanlığındaki jüriye sunulan adaylar arasından yılın ahisi, kalfası ve çırağının belirlendiği belirtildi.
Trabzon'da 2019 yılının ahisinin Sürmene
ilçesinden kemençe ustası Hasan Sancak
olduğu aktarılarak, yılın kalfasının Çarşıbaşı
ilçesinden keşan dokumacısı Ayşe Saka ve yılın çırağının da Ortahisar ilçesinden marangoz Ali Yılmaz'ın olduğunu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerini yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara
da şu ifadeleri kullandı:
"Trabzon geçmişten günümüze bir ahi şehri olmuştur. 2016 yılında terzi Emine Coşkuner, 2017 yılında da kayık ustası Ali Saraç büyüklerimiz, Türkiye
'de yılın ahisi seçilerek bizlere büyük onur yaşatmışlardır. Trabzon esnaf ve sanatkarı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ahilik geleneklerine bağlı kalarak, devletinin ve milletinin yanında yer alacak, çalışmaya ve üretmeye devam edecektir."
Yılın ahisi 74 yaşındaki Hasan Sancak da "İlkokul çağlarında kemençe yapımına başladım. Kemençe yapımını hiçbir ustadan öğrenmedim. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle mükemmele ulaşmaya çalıştım. Bu nedenle benim yaptığım kemençeler hiçbir ustanın kine benzemez. Makine kullanmadan tamamen el işçiliği ve kendi keşfettiğim yöntemlerle bugüne kadar binlerce kemençe imal ettim. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarına kemençe yaptım."değerlendirmesinde bulundu.
Yılın kalfası seçilen 42 yaşındaki Ayşe Saka da genç yaşlarında keşan dokumacılığıyla ilgilenmeye başladığını aktararak, "Şimdi eşimle işletmesini üstlendiğimiz bir mağazamız var. Burada hem tezgahta keşan dokuyor, hem keşan kumaşından yapılan çanta, elbise, saç bandı gibi ürünlerin etrafına nakış işliyorum. Satışlarda da eşime yardımcı oluyorum." diye görüş bildirdi.
Yılın çırağı seçilen 20 yaşındaki Ali Yılmaz da 2016 yılında marangozluk mesleğine başladığını kaydetti.