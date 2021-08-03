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Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi - Son Dakika

Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

03.08.2021 11:00
Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi, System.String[]

Trabzon'da 2021 yılının ahisi tornacı Kadir Hacıoğlu, 2021 yılının kalfası Sürmene Bıçağı imalatçısı İbrahim Karadeniz, 2021 yılının çırağı da kazaziye imalatçısı Yaprak Maral olarak belirlendi.

Trabzon'da 2021 yılının ahisi tornacı Kadir Hacıoğlu, 2021 yılının kalfası Sürmene Bıçağı imalatçısı İbrahim Karadeniz, 2021 yılının çırağı da kazaziye imalatçısı Yaprak Maral olarak belirlendi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından 2021 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi.

Trabzon'da 2021 yılının ahisi olarak belirlenen 84 yaşındaki torna ustası Kadir Hacıoğlu, mesleğe 1956 yılında başlarken, 1976 yılından bu yana Trabzon Büyük Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde hizmet veriyor.

İlkokulu bitirdikten sonra çalışma hayatına atıldığını belirten Kadir Hacıoğlu, "Babam beni işe koymamak için direndi. Ben kaçarak çalışmaya başladım. 1956'dan bu yana da çalışıyorum" dedi.

4 erkek çocuğundan 3'ünün kendi yanında yetiştiğini belirten 84 yaşındaki Kadir Hacıoğlu, "2 oğlum benimle çalışmaya devam ediyor. Diğer oğlum bir süre silah fabrikası müdürlüğünü yaptı ve şimdi kendi işyerini açmaya hazırlanıyor. Bir torunum da aynı mesleğe gönül verdi ve ona da şimdi mesleği öğretmeye çalışıyorum. 3 nesil bir arada çalışmak, çocuklarımın ve torunumun da benimle aynı işi yaptıklarını görmek mutluluk verici" diye konuştu.

Yılın kalfası Sürmene bıçağı imalatçısı

Trabzon'da 2021 yılının kalfası seçilen Sürmene Bıçağı imalatçısı İbrahim Karadeniz, "2005 yılında bir arkadaşımla sektöre girdik ve bir imalathane açtık. 4 yıl sonra ayrıldım ve kendi başıma Sürmene Bıçağı imalatına devam ettim" ifadesini kullandı.

İbrahim Karadeniz, halen Sürmene Sanayi Sitesi'ndeki imalathanesinde Sürmene Bıçağı üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ettiğini belirterek "Çeliği kalıplarda Sürmenemizin bıçak modellerinde kesiyoruz. Daha sonra 1000 santigrat derecede fırında ısıttığımız çelikleri, balıkyağına atarak soğutuyoruz. Bu sertlik verme ve sulama özelliği Sürmene'ye has bir özelliktir. Daha sonra bıçağımızın ağzını incelterek montaja hazırlıyoruz. Bıçağımızın kabza kısımlarını paduk, venge, gül gibi doğal ağaçlardan yapıyoruz. Bıçakların saplarını yekpare perçinle tutturuyoruz, krom pervazlarını takarak perdahlarını yapıyoruz. Diğer işlemlerden sonra paketleyerek satışa hazır hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

İbrahim Karadeniz Sürmene Bıçağının Trabzon'un Coğrafi İşaretli ürünleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Çakıdan kılıca kadar çok geniş bir yelpazede ürettiğimiz ürünlerimizi toptan, perakende ve e-ticaret yoluyla satıyoruz. Ayrıca ürünlerimiz yurtdışına da ihraç ediliyor" dedi.

Çırak kazaziyeden çıktı

Saf gümüş tellerden örgü teknikleri kullanılarak yapılan Kazaziye sanatının en genç temsilcilerinden biri olan 15 yaşındaki Yaprak Maral, Trabzon'da 2021 yılının çırağı seçildi. Trabzon'un coğrafi işaretli el sanatlarından biri olan Kazaziye'ye evde örücü olan annesini görerek başlayan Yaprak Maral, daha sonra Çıraklık Eğitim Merkezi'nin ilgili bölümüne giderek eğitim almaya başladı. Bu sırada usta öğretici Hülya Sır'ın atölyesinde de çalışarak sanatını ilerleten Yaprak Maral, Kazaziye tekniğiyle gümüş tespih, bileklik, kolye başta olmak üzere çeşitli ürünler imal ediyor.

Trabzon'da evde çalışan örücü kadınların gümüş tellerle ördüğü yarı mamul Kazaziye ürünlerini atölyede işlediklerini ve montajını tamamladıklarını belirten Yaprak Maral, "Son ürün haline getirdiğiniz ürünler de mağazalarda satışa sunuluyor" dedi.

Annesinin 7 yıldır Kazaziye örücülüğü yaptığını belirten Yaprak Maral, "Ben de annemden görerek bu işi çok sevdim ve bu bölümde okumaya karar verdim" dedi. Yaprak Maral, "İşimde daha iyi olmak ve ilerleyen zamanlarda kendi atölyemi kurmak istiyorum" ifadesini kullandı. - TRABZON

Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Esnaf ve Sanatkarlar, İbrahim Karadeniz, Sürmene, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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