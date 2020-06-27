Trabzon'da YKS yoğunluğu - Son Dakika

TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler aileleriyle beraber erken saatlerde sınav merkezlerine doğru yola çıktı. Kentte yoğunluk oluşurken, bazı caddelerde ise trafik kilitlendi.

Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler ile velileri, sabahın erken saatlerinde araçlarıyla yollara çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen özellikle şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu, bazı caddelerde trafik kilitlendi. Sınava girecekleri okullara gelen öğrenci ve velilerin maske kuralına uydukları gözlenirken, sosyal mesafe kuralının ise ihlal edildiği görüldü.