Trabzon'da YKS yoğunluğu - Son Dakika

Trabzon'da YKS yoğunluğu

TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler aileleriyle beraber erken saatlerde sınav merkezlerine doğru yola çıktı. Kentte yoğunluk oluşurken, bazı caddelerde trafik kilitlendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için Trabzonda'da öğrenciler ve velileri sabahın erken saatlerinde araçlarıyla yollara çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen özellikle şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı caddelerde trafik kilitlendi. Sınava girecekleri okullara gelen öğrenci ve velilerin maske kuralına uydukları gözlenirken, sosyal mesafe kuralının ise ihlal edildiği görüldü.