Trabzon'da yol bakım çalışmaları - Son Dakika

Trabzon'da yol bakım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkez ve ilçelerdeki asfalt, beton, parke, sanat yapısı ve kaldırım çalışmalarının hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Hayrat ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından bozulan yolların asfaltlanması için bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığı vurgulandı.

İlçeye bağlı Göksel Mahallesi'nde malzemeli bakım ve yağmur suyu imalat çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi yolu sanat yapısı inşaat çalışmalarının ise tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 18 ilçemiz ve 704 mahallemizde adalet ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, acil olanlardan başlamak üzere tüm talepleri yerine getirmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor. Son olarak Hayrat ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından çalışmalarımız yoğun şekilde sürmektedir. Tüm ilçelerimizde, belirlenen program dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."