Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yol Çalışmaları

Trabzon'da Yol Çalışmaları

31 dakika önce

Trabzon'da bazı noktalarda yeni yollar ulaşıma açıldı.

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Trabzon'da bazı noktalarda yeni yollar ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mahallelerdeki yol çalışmalarına ara verilmeden devam edildiği belirtildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için kentin batısına açılan bin 500 metrelik Cephanelik Caddesi eski barınak yolu ile doğuya bağlanan bin metrelik Ormanyolu Caddesi yolunun onarılarak asfalt döküldüğü vurgulandı.

Yolların hizmete alınmasıyla bölge trafiğinde rahatlama sağlandığına işaret edilen açıklamada, Cephanelik Caddesini kullananların Bahçecik ve Erdoğdu mahallelerinden Tanjant'a, Ormanyolunu kullananların ise Değirmendere Mahallesine ulaşabildikleri kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Çukurçayır, Ortahisar, Trabzon, Güncel
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