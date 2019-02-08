Trabzon'da Yol Çalışmaları
31 dakika önce
Trabzon'da bazı noktalarda yeni yollar ulaşıma açıldı.
Trabzon
'da bazı noktalarda yeni yollar ulaşıma açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mahallelerdeki yol çalışmalarına ara verilmeden devam edildiği belirtildi. Ortahisar
ilçesine bağlı Çukurçayır
Mahallesinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için kentin batısına açılan bin 500 metrelik Cephanelik Caddesi eski barınak yolu ile doğuya bağlanan bin metrelik Ormanyolu Caddesi yolunun onarılarak asfalt döküldüğü vurgulandı.
Yolların hizmete alınmasıyla bölge trafiğinde rahatlama sağlandığına işaret edilen açıklamada, Cephanelik Caddesini kullananların Bahçecik
ve Erdoğdu mahallelerinden Tanjant'a, Ormanyolunu kullananların ise Değirmendere
Mahallesine ulaşabildikleri kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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