Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu
56 dakika önce
Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Trabzon
'un Maçka
ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Maçka ilçesi Çatak
mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı. kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde sevk edilerek tedavi altına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:11 Kaynak: İHA
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