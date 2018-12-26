Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu

Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu

56 dakika önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu, System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Maçka ilçesi Çatak mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı. kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde sevk edilerek tedavi altına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:11 Kaynak: İHA

Maçka, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi! Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın Gol Attığı Maçları Kaybetmedi

Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:07:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]