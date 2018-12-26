Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu: 8 Yaralı
40 dakika önce
Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Maçka ilçesi Çatak mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı. kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde sevk edilerek tedavi altına alındı. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:03 Kaynak: İHA
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