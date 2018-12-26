Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu: 8 Yaralı
23 dakika önce
- Trabzon'da yolcu minibüsü dereye uçtu: 8 yaralıTRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
- Trabzon
'da yolcu minibüsü dereye uçtu: 8 yaralı
TRABZON - Trabzon'un Maçka
ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Maçka ilçesi Çatak
mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı. kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:16 Kaynak: İHA
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