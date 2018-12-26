Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu: 8 Yaralı

Trabzon'da Yolcu Minibüsü Dereye Uçtu: 8 Yaralı

23 dakika önce

- Trabzon'da yolcu minibüsü dereye uçtu: 8 yaralıTRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

- Trabzon'da yolcu minibüsü dereye uçtu: 8 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Maçka ilçesi Çatak mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu minibüsü dereye yuvarlandı. kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:16 Kaynak: İHA

Maçka, Trabzon, 3. Sayfa
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