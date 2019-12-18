Trabzon'da yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada ölen genç kız defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada ölen genç kız defnedildi - Son Dakika

Trabzon'da yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada ölen genç kız defnedildi

7 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Zehra Tütüncü, toprağa verildi.

Trabzon'da yolcu minibüsünün tırla çarpıştığı kazada ölen genç kız defnedildi, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Zehra Tütüncü, toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Tütüncü için Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Ulu Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tütüncü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tütüncü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Vali Ustaoğlu, törenin ardından aile ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, dün yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Akçaabat, Söğütlü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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