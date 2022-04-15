TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI - Son Dakika
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TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI

15.04.2022 15:37

TRABZON'da, 8 ay önce fındık bahçesinde başına yorgun merminin isabet etmesiyle ölen Emir Yuşa Atıcı'nın (15) babası Mustafa Atıcı'nın silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için başlattığı mücadeleye kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla Trabzonspor da destek verdi.

TRABZON'da, 8 ay önce fındık bahçesinde başına yorgun merminin isabet etmesiyle ölen Emir Yuşa Atıcı'nın (15) babası Mustafa Atıcı'nın silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için başlattığı mücadeleye kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla Trabzonspor da destek verdi. Kampanyayla, 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' mesajı verildi. Mustafa Atıcı, "Sıkılan her mermi bizim gibi ailelerin acısı oluyor. Lütfen yapmayın" dedi.

Olay, 11 Ağustos 2021'de, Ortahisar ilçesi Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Atıcı'nın başından kan geldiğini gören yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Emir Yuşa'yı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin girip omuriliğine saplandığı belirlendi. Ameliyata alınan Atıcı, kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

MÜCADELESİ OĞLU İÇİN

Soruşturma sürecini takip etmek için kente gelen Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, annesi Asiye Atıcı ve ablası Sanem Atıcı, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı. Mustafa Atıcı, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un taraftarlar gruplarıyla görüşüp zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Atıcı'nın mücadelesine destek olmak üzere Trabzon Valiliği öncülüğünde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor, KTÜ, belediyeler ve kentte yayın yapan medya kuruluşları tarafından kampanya başlatıldı.

'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' KAMPANYASI

Kentte yayın yapan gazeteler de şampiyonluğa hazırlanan Trabzonspor'un bu akşam karşılaşacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesinde, 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' yazılı ortak manşetle yayımlandı. Kentteki panolara da 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' yazılı afişler asılıp, yaşayanların dikkati çekildi. Kampanyayla, sevinç gösterileriyle eğlence, kutlama, düğün gibi organizasyonlarda silah kullanılmaması ve havaya mermi atılmaması için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

'OĞLUMUZUN KATİLİ DE YAKALANIP HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK'

Mustafa Atıcı, farkındalık çalışmasına destek verenlere teşekkür etti. Oğlunun ölümüyle ilgili şüphelinin arandığını belirten Atıcı, "İnşallah en kısa zamanda oğlumuzun katili de yakalanarak hak ettiği cezayı alacak. Jandarma bu hususta elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlayıp havaya silah sıkılması olayının sona ermesinde umduğumuz noktaya en kısa zamanda ulaşmaya çalışacağız" dedi.

'SİLAHA SARILARAK SEVİNÇ OLMAZ'

Trabzonspor'un bu akşam oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi taraftarlara seslenen Atıcı, "Bu ateşi buradan yaktık ve bütün Türkiye'ye yaymak amacındayız. Taraftarımızdan ricamız, galibiyet alırsak lütfen havaya silah sıkmayın, silahla kutlama olmaz. Sıkılan her mermi bizim gibi ailelerin acısı oluyor. Lütfen yapmayın. Galibiyetten sonra mutluluğunuzu yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın. Silaha sarılarak sevinç olmaz. Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın" diye konuştu.

'SİLAH KULLANMA İŞİ ARTIK SON BULSUN'

Asiye Atıcı da kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "O sene bu sene olsun, silah kullanma işi artık son bulsun" dedi.

Emir Yuşa'nın ablası Sanem Atıcı da "Masum çocuklar ve insanlar artık ölmesinler, artık silah kullanılmasın" ifadesini kullandı.

TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI
TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI

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Yorgun mermiyle ölen gencin ailesinden 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çağrısı Yorgun mermiyle ölen gencin ailesinden 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çağrısı Trabzon'da 'mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı Trabzon'da 'mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZON'DA YORGUN MERMİ KURBANI EMİR YUŞA'NIN AİLESİNDEN 'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMAYIN' ÇAĞRISI - Son Dakika
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