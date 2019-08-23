Trabzon'da yük taşıyan araçlar denetlendi
1 saat önce
Trabzon'da yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Trabzon'da yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik ekiplerince "Yük Taşıyan Araçlar" üzerinde denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde, 840 araç kontrol edildi.
Kontrollerde toplam 115 araca, 39 bin 467 lira cezai işlem uygulandı.
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