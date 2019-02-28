Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yunanistan'ın Vize Ofisi Açılacak

Trabzon'da Yunanistan'ın Vize Ofisi Açılacak

9 dakika önce

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou, Trabzon'da Yunanistan'ın vize ofisinin açılacağını bildirdi.

Trabzon'da Yunanistan'ın Vize Ofisi Açılacak, System.String[]
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou, Trabzon'da Yunanistan'ın vize ofisinin açılacağını bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden Soultanapoulou, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Soultanapoulou, ziyarette ikili ticari ilişkileri görüşme fırsatı bulduklarını ifade ederek, 15 Mart'tan itibaren konsolosluk vize ofisinin kentte hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Türk vatandaşlarının vize işlemleri için artık İstanbul'a gitmek zorunda kalmayacağına dikkati çeken Soultanapoulou, "Amacımız ikili ticari ilişkileri geliştirmek, iş forumları yoluyla iki ülke iş adamlarını buluşturmak." dedi.

Hacısalihoğlu ise Yunanistan'ın Xanthi ve Drama Ticaret ve Sanayi Odaları ile Çay Yolu adında ortak bir proje yürüttüklerine değinerek, iş adamlarının bir araya getirilerek AB ülkelerinde ortak yatırımlara girmelerinin sağlanabileceğini kaydetti.

Hacısalihoğlu, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou'ya ziyaretinin anısına plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:53 Kaynak: AA

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