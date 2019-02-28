Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Yunanistan Vize Ofisi Açılacak

Trabzon'da Yunanistan Vize Ofisi Açılacak

1 saat önce

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Trabzon'da Yunanistan Vize Ofisi Açılacak, System.String[]
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Başkonsolos Georgina Soultanapoulou, Trabzon'da 15 Mart'tan itibaren konsolosluk vize ofisinin hizmete başlayacağını belirterek, "Türk vatandaşları vize için artık İstanbul'a gelmek zorunda kalmayacak. Amacımız ikili ticari ilişkileri geliştirmek, iş forumları yoluyla iki ülke işadamlarını buluşturmak" dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, Yunanistan'ın Xanthi ve Drama Ticaret ve Sanayi Odaları ile yıllardır Çay Yolu adı verilen ve diğer Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin de yer aldığı ortak proje yürüttüklerini vurgulayarak, "İşadamlarını bir araya getirip hem karşılıklı yatırım imkanları, hem de işbirliği yaparak AB ülkelerinde ortak yatırımlara girmeleri sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou'ya ziyaretinin anısına bir plaket takdim etti. Başkonsolos Soultanapoulou, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

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