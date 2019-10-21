Trabzon'da yürekleri ağza getiren görüntüler... Metrelerce uzunluktaki ağaçlara 'Tarzan' gibi çıkarak budama yapıyor

Trabzon'da hiçbir tırmanma aparatı kullanmadan metrelerce yükseklikteki ağaçlarda budama yapan Sinan Danışmaz, görenlerin yüreklerini ağza getiriyor

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Sinan Danışmaz, metrelerce yükseklikteki ağaçlara çıkarak budama yapıyor.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Türkeli Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Sinan Danışmaz'ın hobisi başkalarından çok farklı. Metrelerce yükseklikte ağaçlara adeta 'Tarzan' gibi tırmanarak budama yapan Danışmaz hiçbir tırmanma aparatı kullanmıyor. Mahallede bir hobi olarak yaşlı ağaçların dallarında budama yapan Danışmaz, yoldan geçen kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getiriyor.

Yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki kavak ağacına çıkarak budama yapan Sinan Danışmaz, "Ağaçlar yaklaşık 100 yılını doldurmak üzere. Büyüklerimizin bize anlattığı bazı anılar var. İlk önce kesmek istedik ama sonradan bize bırakıldıysa 'biz de bırakalım' dedik. Tabi buna çıkmak gerekiyordu. Birkaç kişi çıkmak istedi fakat başaramadı. Ben çıkabileceğimi düşündüm. Benim için büyütülebilecek bir olay değil. 40 yaşıma geçtiğim için kendimi denemek istedik. Benim için güzel oldu" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na 80 metre yüksekliğindeki ağacın tepesinde Türk bayrağı açarak destek verdi

Çıkamayacağı ağaç olmadığını belirten Danışmaz, "Farklı bir duygu. Kendimi uçakta gibi hissediyorum. Köy tamamen ayaklarım altında oluyor. Yüksekliğin yaklaşık 80 metre olduğunu düşünüyorum. Hiç aşağıya bakmıyorum. Türk bayrağımı orada asmak istedim. Burdan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimize bir selam olsun. Mutlu oldum. Çıkamayacağım ağaç yoktur diye düşünüyorum. Ebatı ne kadar büyük olursa olsun kesinlikle çıkabilirim. Bu benim işim değil bunu hobi olarak yapıyorum. Ağacın altında fındıklık ve çaylıklar var. Ağacın yaprağı ve gölgesi onları etkiliyor. Arada bir böyle şeyler yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Gören vatandaşlar çılgın olduğumu düşünüyor"

Metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanmanın araba ile hız yapmaktan daha kolay olduğunu kaydeden Danışmaz, "Gören vatandaşlar çılgın olduğumu düşünüyor. Özellikle yakın aile çevrem kızıyor. İntihar gibi birşey ama ben olaya hakimim. Araba ile 120 yapmaktan daha kolay. Arabayı hızlı sürmeye korkarım ama buna bir kere daha çıkarım. Bazen ellerim tamamen boşta oluyor tek ayak ile sarılarak ağaç kesmem gerekiyor. Kestiğim bazı dallar belimden daha kalındı. O esnada dal düşerken ağaçtan ciddi bir sarsıntı meydana geliyor. Hem dengemi sağlama konusunda iyi olduğumu düşünüyorum hem de tekniklerini bildiğim için benim için pek zor olmuyor. 10 sene 3 metrelik bir elma ağacından düşmüştüm. Çok üzülmüştüm, karizmaya çizdirmiştim. Ben tamamıyla kendim çıkmak istedim. Kimse beni zorlamadı" ifadelerini kullandı.