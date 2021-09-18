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"Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

"Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" sempozyumu düzenlendi

18.09.2021 16:36

Trabzon'da "Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Trabzon'da "Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, 81 ilden 200 genç katıldı.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin bilginin vücut bulmuş hali olduğunu söyledi. Okumuş, bilgi olmadan teknolojinin de olamayacağını vurguladı.

Ortahisar Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da sempozyumun, geleceğin Türkiye'sine milli bir bilinç katacağına inandığını dile getirdi.

Bağımsızlığını sağlam temellere oturtmayı başarmış bir ülke için yerli ve milli teknolojinin göz ardı edilemeyeceğine işaret eden Gülay, "Ekonomi başta olmak üzere dünya sahnesinde aldığımız yolu çok daha iyi noktalara taşıyabilmemiz için atılması gereken adımları, geleceğimiz olan gençlerimiz atacaktır." dedi.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan ise "Bir hayalim var." diye yola çıkan Vecihi Hürkuş ve Necmettin Erbakan'ın araba ve uçak hamlelerinin, dış güçlerin içerideki hainleri tarafından durdurulduğunu savundu.

Okudan, Türkiye'nin tüm bunları yapabilecek tecrübe ve donanıma sahip olduğunu göstermek için gençler olarak böyle bir hamleyi başlattıklarını söyledi.

Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Hakan Usta da sempozyuma katılan gençlere, "Büyüklerimizi sizlerle buluşturarak ufkunuzu açmak istiyoruz. Çünkü 600 yıl bu aleme ecdadımız yön vermiş, istikamet çizmişler. Onun için kendinize güvenin." diye seslendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Arsin Organize Sanayi Bölgesi ve KTÜ iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Üretim Direktörü Fatih Oral, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş ve Türkiye Petrolleri Sakarya Gaz Sahası Projesi Müdürlüğü Takım Lideri Derya Kılıç Demirci sunum yaptı.

Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi
Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce sempozyumu düzenlendi

Karadeniz, Türkiye, Trabzon, Milli, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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