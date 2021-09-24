Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Trabzon'da göz tansiyonu kaynaklı yüzde 90 görme kaybı bulunan 76 yaşındaki İdris Çakır, yeni teknolojik bir yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, göz tansiyonu kaynaklı yüzde 90 görme kaybı yaşayan Çakır, hastaneye müracaat etti.

Öncesinde pek çok sağlık kuruluşuna başvuran ve görme kaybının kalıcı olduğu bilgisini alan Çakır, KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavisinin mümkün olduğunu öğrendi. Gözünde hem katarakt hem de glokom olan Çakır, GATT adı verilen "Gonyoskopi Asiste Translüminal Trabekülotomi" cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Murat Günay başkanlığındaki ekip tarafından tek ameliyatla iki hastalığı birlikte tedavi edilen ve yeniden görmeye başlayan Çakır, uygulanan kapalı yöntem sayesinde ameliyat sonrası günlük hayatına dönebildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Günay, halk arasında "göz tansiyonu" adıyla da bilinen glokomun, yaygın bir göz hastalığı olduğunu, en sık görülen glokom tipinin "primer açık açılı glokom" olarak adlandırıldığını ve zamanında uygun bir şekilde tedavi edilmezse görme kaybına neden olabildiğini belirtti.

Son yıllarda glokom hastalığının ameliyat ile tedavisinde bir dizi cerrahi yöntemler geliştirildiğini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Bu yöntemler arasında en sık başvurulan ve KTÜ Farabi Hastanesi'nde uygulanan yöntem, kapalı (dikişsiz) glokom cerrahisi olarak da bilinen GATT cerrahisidir. Açık açılı glokom hastalarında hem erken hem de orta ve geç dönemlerde, bu cerrahi yöntem uygulanabilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde gerekirse göz tansiyonu için damlalar da kullanılabilmektedir. Klasik göz tansiyonu ameliyatlarında ortaya çıkabilecek ve kalıcı görme azalmasına neden olabilecek göz yuvarlağının sönmesi, göz içi enfeksiyon, retina dekolmanı gibi komplikasyonların görülme olasılığı GATT cerrahisi alanında neredeyse hiç gözlenmemektedir. Hastaların ameliyat sonrası konforu, hissedilir derecede yüksek olmaktadır. GATT yöntemi, glokom hastalığının her evresi için uygulanabilmektedir."