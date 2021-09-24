Üye Girişi
Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu

24.09.2021 11:39
Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu, System.String[]

Trabzon'da göz tansiyonu kaynaklı yüzde 90 görme kaybı bulunan 76 yaşındaki İdris Çakır, yeni teknolojik bir yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Trabzon'da göz tansiyonu kaynaklı yüzde 90 görme kaybı bulunan 76 yaşındaki İdris Çakır, yeni teknolojik bir yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, göz tansiyonu kaynaklı yüzde 90 görme kaybı yaşayan Çakır, hastaneye müracaat etti.

Öncesinde pek çok sağlık kuruluşuna başvuran ve görme kaybının kalıcı olduğu bilgisini alan Çakır, KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavisinin mümkün olduğunu öğrendi. Gözünde hem katarakt hem de glokom olan Çakır, GATT adı verilen "Gonyoskopi Asiste Translüminal Trabekülotomi" cerrahisi yöntemiyle ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Murat Günay başkanlığındaki ekip tarafından tek ameliyatla iki hastalığı birlikte tedavi edilen ve yeniden görmeye başlayan Çakır, uygulanan kapalı yöntem sayesinde ameliyat sonrası günlük hayatına dönebildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doç. Dr. Günay, halk arasında "göz tansiyonu" adıyla da bilinen glokomun, yaygın bir göz hastalığı olduğunu, en sık görülen glokom tipinin "primer açık açılı glokom" olarak adlandırıldığını ve zamanında uygun bir şekilde tedavi edilmezse görme kaybına neden olabildiğini belirtti.

Son yıllarda glokom hastalığının ameliyat ile tedavisinde bir dizi cerrahi yöntemler geliştirildiğini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Bu yöntemler arasında en sık başvurulan ve KTÜ Farabi Hastanesi'nde uygulanan yöntem, kapalı (dikişsiz) glokom cerrahisi olarak da bilinen GATT cerrahisidir. Açık açılı glokom hastalarında hem erken hem de orta ve geç dönemlerde, bu cerrahi yöntem uygulanabilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde gerekirse göz tansiyonu için damlalar da kullanılabilmektedir. Klasik göz tansiyonu ameliyatlarında ortaya çıkabilecek ve kalıcı görme azalmasına neden olabilecek göz yuvarlağının sönmesi, göz içi enfeksiyon, retina dekolmanı gibi komplikasyonların görülme olasılığı GATT cerrahisi alanında neredeyse hiç gözlenmemektedir. Hastaların ameliyat sonrası konforu, hissedilir derecede yüksek olmaktadır. GATT yöntemi, glokom hastalığının her evresi için uygulanabilmektedir."

Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu
Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu
Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu
Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İdris Çakır, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım 11:39 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım Bosna Hersek'te vahşet! Hakemleri diri diri yakıyorlardı 11:32 Bosna Hersek'te vahşet! Hakemleri diri diri yakıyorlardı 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu 11:26 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim 10:48 Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz 09:42 Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz

Son Dakika Haberleri
11:46 Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti
11:38 Aşı karşıtlarını destekleyen Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım
11:31 Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti         
11:46
Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne hızlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor         
11:32
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı         
11:24
Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam         
11:18
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar         
10:36
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da yüzde 90 görme kaybı olan hasta yeni teknolojik yöntemle sağlığına kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement