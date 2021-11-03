Trabzon'da Zağnos Vadisi'ndeki arkeolojik kazıların ilk etabı tamamlandı - Son Dakika

Trabzon'da Zağnos Vadisi'nde yer alan İçkale ve Yukarıhisar alanlarında yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, birinci etap çalışmaları sona erdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz başkanlığındaki ekibin yaptığı çalışmalarda, bugüne kadar farklı dönemlere ait 80 sikke ve Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen kiremit mezar bulundu.

Kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kurumlar arası iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından şehir tarihinde ilk kez arkeolojik kazı hareketinin başladığını söyledi.

Alanda gezerken adeta tarihe yolculuk yaptıklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Bu, Trabzon'un kadim tarihi için önemli bir adımdı. Çünkü hepimiz Trabzon ile ilgili niteleme yaparken 'kadim şehir Trabzon'u çok kullanıyoruz. İşte bu kadim şehir Trabzon'un tarihini daha iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmalar, ancak kazıyla ve diğer faaliyetlerle mümkün olabilir. Bu manada Trabzon'un bilinen 4 bin yıllık tarihinin, bu kazılarla ve daha sonra buna eklenecek diğer bilimsel çalışmalarla çok daha geriye gideceğine inanıyorum." dedi.

Zorluoğlu, kazıdan elde edilecek tarihi eserlerle birlikte Trabzon'a bir arkeolojisi müzesi kazandırmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinden bir tanesini gerçekleştirdik. Valimizin riyasetinde Büyükşehir Belediyemizle, Ortahisar Belediyemizle, üniversitemizle, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamızla beraber bir komisyon kuruldu ve bugün bu güzellik, komisyonun çalışmaları ile ortaya çıktı. Elbette sayın milletvekillerimizin, bu kazının Kültür ve Turizm Bakanlığında programa alınması noktasında önemli destekleri oldu."

Prof. Dr. Mehmet Yavuz da bölgede Bizans, Roma, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait birçok eserin daha bulunabileceğini ifade ederek, bir sonraki kazı çalışmalarının 1 Temmuz 2022'de başlayacağını aktardı.