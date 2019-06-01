Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:52 Kaynak: AA
'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar
ilçesi Tanjant Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobile, kavşakta aniden durması üzerine arkadan gelen 61 S 0137 plakalı otobüs, bu araca da duramayan 61 S 7532 plakalı minibüs çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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