Son Dakika Haberleri: Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Tanjant Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobile, kavşakta aniden durması üzerine arkadan gelen 61 S 0137 plakalı otobüs, bu araca da duramayan 61 S 7532 plakalı minibüs çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:52 Kaynak: AA
Ortahisar, Trabzon, Güncel
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