Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 2 Polis Yaralı

Trabzon'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 2 Polis Yaralı

37 dakika önce

TRABZON'un Tonya ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Trabzon'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 2 Polis Yaralı, System.String[]
TRABZON'un Tonya ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası'nda arazi arama-tarama faaliyetinden dönen özel harekat polislerinin bulunduğu kobra tipi zırhlı araç, Yeni Mahalle mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan özel harekat polis memurları G.D. ve E.B. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisler, tedavi altına alındı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:18 Kaynak: DHA

Tonya, Polis, Trabzon, Güncel
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