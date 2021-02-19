Trabzon'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sürdürülen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmaları, kış şartlarına rağmen en ücra yerleşim yerlerine ulaşılarak sürdürülüyor.

Trabzon'da aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarında dahi kırsalda yaşayanlara zorlu yolculuğun ardından ulaşarak aşı yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'ndeki vatandaşlara, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra ulaştı.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve soğukta yolculuklarının büyük bölümünü yürüyerek sürdüren sağlık ekiplerinin, en ücra köylerde vatandaşların evine giderek aşı çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Usta, sağlık görevlilerinin Balaban'da karlı yolda yürürken aşılara zarar gelmemesi için büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

Trabzon'un dağlık arazi yapısına sahip olduğunu, bu nedenle kış şartlarında araçlarla ulaşılamayan yerlere ekiplerin yürüyerek ulaştığını belirten Usta, bir vatandaşın bile sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasını önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Usta, "Bakanlığımızın başlattığı aşı çalışmalarından da sırası gelen tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını istiyoruz. Bu nedenle kendi imkanları ile sağlık merkezlerine gelemeyen vatandaşların biz ayağını gidiyoruz." dedi.

"Amacımız tüm halkımızın aşı çalışmalarına ulaşması. Bunun için ekiplerimiz tüm olumsuz şartlara rağmen vatandaşlarımızın ayağına giderek aşılarını yapıyor." diyen Usta, vatandaşın güler yüzü ve bir teşekkürünün bütün yorgunluklarını aldığını vurguladı.

Trabzon'da, Sağlık Bakanlığının verilerine göre sabah saatleri itibarıyla ilk doz aşı uygulanan kişi sayısı 74 bini, ikinci doz aşı yapılan sayısı ise 12 bini geçmiş durumda.