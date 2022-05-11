Trabzon'daki 10 lise öğrenci Avusturya'daki anaokullarında 3 hafta staj yapacak - Son Dakika
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Trabzon'daki 10 lise öğrenci Avusturya'daki anaokullarında 3 hafta staj yapacak

11.05.2022 12:22
Trabzon'daki 10 lise öğrenci Avusturya'daki anaokullarında 3 hafta staj yapacak

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Kaşüstü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci, Avusturya'daki anaokullarında çocuk gelişimi üzerine üç hafta staj yapacak.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Kaşüstü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci, Avusturya'daki anaokullarında çocuk gelişimi üzerine üç hafta staj yapacak.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, Kaşüstü Çok Programlı Anadolu Lisesince Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında hazırlanan "Kendim yapabilmem için bana yardım et" projesinin, yüzlerce proje arasından seçilip hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

Türkiye Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında toplam tutarı 25 bin 838 avro olan proje hibesinin, Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız, çocuk gelişimi alanı öğrencilerine Avrupa'daki çeşitli anaokullarında montessori eğitim yaklaşımı uygulamalarını kapsayan staj hareketliliği imkanı sağlayarak mesleki becerilerini ve yabancı dil yeterlilikleri artırmak, kültürel ve sosyal gelişimlerine olumlu etkiler sağlamaktır. Bu çerçevede 11 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında Avusturya/ Viyana'da yer alan Kindergruppe Multi ve Kindergruppe Dinos Anaokullarında 10 öğrencimiz, staj faaliyetine katılacaklardır. Öğrencilerimiz 2022-2023 eğitim öğretim yılı stajlarına Avrupa'da başlamış olacaklar ve kurumumuzdan 2 öğretmenimiz de öğrencilerimize refakat edecektir."

Öğrencilerin her kurumda 5 öğrenci olacak şekilde günde 6 saat montessori eğitimi ve pedagojisinin uygulandığı sınıflarda, söz konusu eğitim yaklaşımını tanıyarak, nasıl uygulandığını kavrayacağı ve bu sayede sınıf içi uygulama kazanımlarının gelişeceği, çağın ihtiyaçlarına uygun yeni malzemeler ve etkinlikler hazırlama becerisini kazanacakları vurgulanan açıklamada, staj süreleri dışında yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerle uluslararası diyaloglarını ve yabancı dil yeterliliklerinin de geliştireceklerine dikkat çekildi.

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Anadolu Lisesi, Avusturya, Kaşüstü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki 10 lise öğrenci Avusturya'daki anaokullarında 3 hafta staj yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'daki 10 lise öğrenci Avusturya'daki anaokullarında 3 hafta staj yapacak - Son Dakika
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