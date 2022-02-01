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Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! - Son Dakika

Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!

01.02.2022 22:10

Erdoğan'ın Trabzon'daki açılış töreninde sahneye aldırdığı küçük bir çocuk, Kılıçdaroğlu hakkında "O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" demişti. Gazetecilere konuşan küçük çocuk, "Orada çok heyecanlanmıştım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınlar konuşuyordu, aklıma yerleşti" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o ifadeleri kullandığı için özür diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Trabzon'da katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde sahneye aldırdığı bir çocuk, mikrofonu istedikten sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" demişti. Çocuğun sözleri ülkenin gündemine otururken, olayı tepkiler çığ gibi büyümüştü.

"ORADAKİ KADINLARDAN DUYDUM"

Türkiye'nin gündemine oturan çocuk, yerel haber yapan 61medya'ya konuştu. Kılıçdaroğlu'na yönelik kullanılan o sözlerin nereden aklına geldiği sorusuna 9 yaşındaki çocuk, "Bunlar aklıma nerden geldi bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlanmıştım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınlar konuşuyordu, aklıma yerleşti" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİĞİME PİŞMANIM, KENDİSİNDEN DE ÖZÜR DİLERİM"

"Hain nedir, biliyor musun?" sorusuna ise "Yok bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum." dedi.

"ÇOK TEPKİ GELDİ ANCAK BANA GELMEDİ"

Sosyal medyadan gelen tepkiler için ise "Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Güncel Trabzon'daki açılış töreninde 'Hain' sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! - Son Dakika
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