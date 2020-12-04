Trabzon'daki Atatürk Köşkü yılın 11 ayında 369 bin 730 turist ağırladı - Son Dakika

Trabzon'daki Atatürk Köşkü yılın 11 ayında 369 bin 730 turist ağırladı

04.12.2020 10:41
Trabzon'daki Atatürk Köşkü yılın 11 ayında 369 bin 730 turist ağırladı, System.String[]

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, yılın ocak-kasım döneminde 369 bin 730 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, yılın ocak-kasım döneminde 369 bin 730 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel varlıkları ve tarihi yapılarıyla ön plana çıktığını söyledi.

Kentin bu kapsamda dört mevsim yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nün de kentte ziyaret edilen önemli bir destinasyon olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, Kovid-19 sürecine rağmen Atatürk Köşkü'nün ilgi gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi tedbirleri altında normalleşme süreciyle Atatürk Köşkü'müz yılın 11 aylık döneminde 369 bin 730 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. En çok ziyaretçi potansiyelimizi ise temmuz ile ağustosta aldık. Söz konusu ziyaretlerden de ilimiz yaklaşık 2 milyon 119 bin 804 liralık kazanç elde etmiş oldu. Bu kapsamda Atatürk Köşkü'müzün ziyaretçi sayısında yılı güzel rakamlarla tamamlayacağına, yeni turizm sezonuyla da bu rakamların katlanacağına inanıyoruz."

Atatürk Köşkü

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk kez geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı köşk, Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içinde bulunuyor. Köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'de tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti. Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı tabela bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon, Kasım, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'daki Atatürk Köşkü yılın 11 ayında 369 bin 730 turist ağırladı - Son Dakika


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