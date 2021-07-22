Trabzon'daki Ayasofya Camii'nde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Trabzon'daki Ayasofya Camii'nde bayram yoğunluğu

Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne Kurban Bayramında ziyaretçi sayısı 3 katına çıktı.

TRABZON - Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından ilk kez bu kadar ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı son 2 yılda ziyaretçi sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanan Ayasofya'da, Kurban Bayramı'nda, son 2 yılın en yoğun günü yaşanıyor.

Bayram öncesine göre, ziyaretçi sayısı 3 katına kadar çıktığı Ayasofya Camii'nde, bugünlerde günlük ziyaretçi sayısı bin 500 iki bin arasında olurken, bayram öncesinde ise bu sayının 500-700 arasında olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelenlerin yanı sıra Arap turistlerin de ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ne girişler ücretsiz olurken bazıları, restorasyon çalışmalarını beğenirken bazıları da doğal yapısının bozulduğunu söyledi.

İstanbul'dan gelen Tugay Toktaş, "Ayasofya gayet güzel. İstanbul'da da Ayasofya'mız var ancak, burası da güzel. Tarihi dokusu var gayet iyi" dedi.

Kayseri'den gelen Beyhan Kanıgül ise "Trabzon'a üçüncü gelişim. Doğal yapısı bozulmuş orijinalliği ile alakası kalmadı bu bizi üzdü" diye konuşurken Fatih Türk de "Buraya ilk kez geliyorum, Güzel beğendim" dedi.

Öte yandan 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sagir Camii'nde 2018 yılının Aralık ayında 56 yıl sonra restorasyon çalışması başlatılmıştı. İki yıl süren restorasyon çalışmalarında caminin zemininde yer alan mozaikler cam muhafaza içine alınmıştı. Namaz vaktinde üstü halı ile örtülen bölüm namaz sonrası halıların kaldırılması ile ziyarete açık hale getiriliyor.