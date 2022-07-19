İlçe merkezinde dün saat 19.00 sıralarında Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan Fatih U. arasında tartışma yaşanmış, Fatih U, tabancayla 5 el ateş ederek Dönmez'i yaralamıştı. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Trabzon'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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