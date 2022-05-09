Trabzon'daki "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ne öğrenci alınacak - Son Dakika
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Trabzon'daki "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ne öğrenci alınacak

09.05.2022 15:43
Trabzon'daki "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ne öğrenci alınacak

Trabzon'daki "Deneyap Teknoloji Atölyesi" için son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğu bildirildi.

Trabzon'daki "Deneyap Teknoloji Atölyesi" için son başvuru tarihinin 31 Mayıs olduğu bildirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'daki "Deneyap Teknoloji Atölyesi"nin yeni öğrenci alımı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında başlatılan işbirliği ile "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"ne yeni öğrenciler alınacağının açıklandığı kaydedildi.

Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan ve şu ana kadar 55 ilde açılan 66 Deneyap Teknoloji Atölyesi projesinin, bütün illere yayıldığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"81 ilde tamamlanacak atölyelerde yetişen gençler, geleceğin teknolojisini belirlemede söz sahibi olacak. 3 yıl boyunca ücretsiz olarak robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilecek olan öğrencilerin bu atölyelerde girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Yeni alınacak olan öğrenciler 4. ve 5. sınıf, lise düzeyinde ise 8, 9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim görenler arasında seçilecek."

Açıklamada, Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulünün, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacağı aktarılarak, "Yazılı sınavın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Yazılı seçme sınavı, e-sınav yöntemiyle 1-26 Haziran tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan atölyenin, gençlerin erişimi ve ulaşımı noktasında çok önemli bir lokasyonda bulunduğunu belirterek, gençlere hayallerini gerçekleştirme konusunda devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

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Trabzon, Türkiye, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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