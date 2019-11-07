Trabzon'daki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.



Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde gece saatlerinde Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılarak hastanelere sevk edildi. Kazada sürücü Mert Aslan olay yerinde, lisanslı boks sporcusu Mert Tosun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılardan lise öğrencisi Burak Gayretli de kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Ufuk Birinci'nin KTÜ Farabi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen'in ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON