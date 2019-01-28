Son Dakika Haberleri: Trabzon'daki Fetö Davası

Trabzon'daki Fetö Davası

1 saat önce

FETÖ'nün sözde "Trabzon il imamı" Muhammet K'nin eşi A.A.K'nin yargılanmasına devam edildi.

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FETÖ'nün sözde "Trabzon il imamı" Muhammet K'nin eşi A.A.K'nin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.A.K. ve avukatı katıldı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme başkanı, sanığın daha önceki ifadelerini okudu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen A.A.K. ise daha önceki beyanlarını tekrar etti. ByLock programını kullanmadığını ileri süren A.A.K, beraatini talep etti.

Sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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