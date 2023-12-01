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Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci öğrencinin de cesedi bulundu - Son Dakika

Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci öğrencinin de cesedi bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan lise öğrencilerinden Emir Berke Aşık'ın cansız bedeni bulundu.

Trabzon\'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci öğrencinin de cesedi bulundu
01.12.2023 - 15:23,
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan lise öğrencilerinden Emir Berke Aşık'ın cansız bedeni bulundu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda önce, Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni Vakfıkebir ilçesinde kıyıya yakın bölgede bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince denizden çıkartılan cenaze, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Beşikdüzü ilçesinde aramaları sürdüren ekipler, bir cesede daha ulaştı.

Kıyıya çıkartılan cesedin, Emir Berke Aşık'a ait olduğu belirlendi.

"Ailelerin acılarını paylaşıyoruz"

Beşikdüzü Limanı'na gelen Vali Aziz Yıldırım, öğrencilerin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Devletin hiçbir imkanı ortaya koymaktan çekinmediğini belirten Yıldırım, "Devletimiz her şeyi ile buradaydı. Belediye, AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet burada. AFAD'ın değişik illerinden gelen ekipleri burada. Ekipmanlar, helikopterler, su altı sonar cihazları burada. Bugün balıkçı kardeşlerimiz arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Yıldırım, Korkmaz'ın cenazesinin kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şimdikini yine aynı şekilde arkadaşlarımız fark ettiler, çıkarttılar. Gereken bütün işlemler yapılıyor. Adli ve idari çalışmalar, soruşturmalar bu arada yapılacak, yapılıyor da. Olayın olduğu günden itibaren başlandı. Savcılarımız ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, bir taraftan zaten burada kaymakamlığımız işin başındaydı. Biz her zaman takip ettik, hep beraber buradayız."

Öğrencilerin ikisinin cenazesinin de bugün bulunduğunu yineleyen Yıldırım, "Bulunduğuna seviniyoruz bir taraftan ama tabii ki cansız bedenlerine ulaştığımız için üzüntümüz büyük. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Rabbim onlara hayırlı sabırlar ihsan etsin. Milli eğitimin, ailelerimizin başı sağ olsun. Onlar bizim evlatlarımızdı, hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Yıldırım, çalışmalara katılan, gayret sarf eden ekiplere teşekkür ederek, "Onlar inanıyorum ki şehit hükmündedirler. Öyle düşünelim, dini açıdan onu söylüyoruz tabii ki. Allah'ın dediği olur, ailelerine yeniden sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci öğrencinin de cesedi bulundu - Son Dakika
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