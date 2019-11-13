Trabzon'daki gergin yıkım tamamlandı

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'ndaki kaçak 5 villanın yıkımı tamamlandı

TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 5 villanın yıkımı tamamlandı.

Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirerek biber gazı kullanırken, Haçka obasında yan yana duran 5 villanın yıkımı biber gazlı müdahalenin ardından hız kazandı. Villalardan 3'ü yıkılmasının ardından geri kalan 2'sinin yıkımına engel olmak isteyen yayla sakinleri evlerin çatısına çıktı. Bazı vatandaşlar da evin içine girerek yıkıma engel olmak istese de jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile evlerin yıkımı gerçekleşti. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı yıkımın ardından iş makineleri ve jandarma yayladaki diğer kaçak yapıların yıkımı yapmak için harekete geçti.

Haçka Yaylası'nda toplam 13 kaçak binanın bulunduğu ve bu binaların tamamının 2018 yılından sonra yapıldığı öğrenildi. Kaçak yapıların yıkımlarının süreceği öğrenildi.