Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hamsi Şöleni'nde, 3 ton hamsi tüketildi.

Üniversitenin Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda gerçekleştirilen şölene, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 150 görevli tarafından hazırlanan 3 ton hamsi, ızgara yapılarak ekmek, soğan, helva ve mandalina ile ikram edildi.

Hamsilerin tüketilmesinin ardından öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynadı, halay çekti.