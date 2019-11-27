Son Dakika Haberleri: Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi
Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi - Son Dakika

Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi

6 saat önce

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hamsi Şöleni'nde, 3 ton hamsi tüketildi.

Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi, System.String[]

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hamsi Şöleni'nde, 3 ton hamsi tüketildi.

Üniversitenin Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda gerçekleştirilen şölene, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 150 görevli tarafından hazırlanan 3 ton hamsi, ızgara yapılarak ekmek, soğan, helva ve mandalina ile ikram edildi.

Hamsilerin tüketilmesinin ardından öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynadı, halay çekti.

Süleyman Baykal, Karadeniz, Trabzon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]