Trabzon'daki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçaabat ilçesinde narkotik köpeğinin de katılımıyla M.B'nin evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 275 gram esrar, 13 kök Hintkeneviri, piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 142 parça çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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