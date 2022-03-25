Trabzon'daki kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Trabzon'daki kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

25.03.2022 13:41
Trabzon'daki kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bülent Taşkın (39) Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda maktul Medine Seyis'in yakınları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Taşkın'ın takip ettiği Medine Seyis ile 24 Şubat Ortaokulu önünde karşılaştığını, bunun üzerine kadının "Beni öldürecek, kurtarın." şeklinde bağırıp okul bahçesine kaçtığını belirtti.

Şüphelinin tesadüfen karşılaştıklarını söylese de olay günü Seyis'i takip ederek okul yakınlarında karşısına çıktığını ve kaçmaya çalışmasına rağmen bıçaklayıp "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğini kaydeden savcı, tanık beyanları, kamera inceleme tutanakları, kriminal inceleme raporları ve adli tıp raporu göz önüne alındığında sanığa "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Taşkın ise evden kimseyi öldürmek amacıyla çıkmadığını ve öldürme kastının bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Bülent Taşkın'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın çelişkili beyanları, maktulü takip etmesi ve duruşmadaki tutumları nedenleriyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasına karar verdi.

Ortahisar ilçesi 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde 7 Haziran 2021'de 28 yerinden bıçaklanan Medine Seyis (43) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı Bülent Taşkın tutuklanmıştı.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Ortahisar, Trabzon, Medine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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