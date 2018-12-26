Trabzon'daki Kaza

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 15 kişinin kimlikleri belirlendi.



Kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine gitmekte olan İbrahim Karabulut yönetimindeki 29 M 194 plakalı yolcu minibüsü, Maçka ilçesi Çatak mevkiinde önünde seyretmekte olan 34 BIV 468 plakalı aracı sollamaya çalışırken kontrolünü kaybederek önce önündeki araca ardından da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak korkulukları aşıp dereye uçtu. Kazada 15 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Trabzon'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.



Kazada yaralanan 15 kişinin kimlikleri ise şöyle:



Sürücü İbrahim Karabulut, yolculardan Mehmet Mıhcı (38), Necmettin Serdar (46), Ahmet Akgül (72), Nur Sema Yılmaz, Enes Şafak Baytar (21), Miyese Çamur (64), Kenan Karabulut (56), Arash Beikahmadi (22), Derviş Çamur (75), Hasan Bozkurt Çelik (24), Yılmaz Keleş (24), İsmail Çolak (70) ve Şöhret Yılmaz (53) ile 34 BIV 468 plakalı otomobilde bulunan Rabia Büşra Hotaman. - TRABZON

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