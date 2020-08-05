Trabzon'daki kazada Bursalı işadamının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1 Ağustos günü yoldan karşıdan karşıya geçerken bir yayaya çarparak ölümüne sebep olan ancak kaza sonrası serbest bırakılan sürücü basında kazayla ilgili çıkan haberlerin ardından bugün akşam saatlerinde tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursalı işadamı 4 çocuk babası Mehmet Nalbant (63), bayram ziyareti için gittiği Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada E.A.S'nin kullandığı 27 GA 759 plakalı otomobil hızlı bir şekilde Nalbant'a çarptı. Olay yerinde feci şekilde can veren Mehmet Nalbant'ın cansız bedeni Akçaabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı ve daha sonra savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İş adamı Mehmet Nalbant'ın oğlu ise çarpan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Konunun ve kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansıması üzerine araç sürücüsü E.A.S. hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlatılırken, şahıs bugün gözaltına alınarak Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklandı.

Konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir basın açıklaması yapılırken, açıklamada "Trabzon ili Akçaabat ilçesinde 01.08.2020 günü meydana gelen trafik kazası sonucunda M.N. isimli şahsın vefat etmesi nedeniyle araç sürücüsü E.A.S. hakkında, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili elde edilen ilk bulgular doğrultusunda araç sürücüsü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Trafik kazasına ilişkin bazı kamera kayıtlarının sonradan tespit edilmesi ve tüm delillerin incelenmesinin ardından şüpheli gözaltına alınmış olup 05.08.2020 günü Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)