Trabzon'daki marketlerde fahiş fiyat denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyatla satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, zincir market, fırın, pastane, bakkal gibi işletmelerde denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Zabıtaların ürünlerin etiket fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol ettiği vurgulanan açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadeleri kullanıldı:

"Devletimiz halkımızı enflasyon karşısında mağdur etmemek için gerekli bütün tedbirleri alarak uygulamaya sokuyor. Yerel yönetimler olarak bizler de alınan bu kararlara uyulup uyulmadığını dikkatli bir şekilde denetliyoruz. Zabıta ekiplerimiz ürünlerin eski fiyatlarıyla son fiyatlarını karşılaştırıyor, gerekli KDV indiriminin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Göstermelik uygulamaları tespit ediyor."

Genç, ticaretin canlanması, halkın temel gıda ihtiyaçlarını uygun koşullarda temin edebilmesi için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını da aktararak, "Bu konuda vatandaşlarımızın içi müsterih olsun. Herhangi bir suistimale ve fırsatçılığa mahal vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle halkın temel gıda maddesi konumundaki ürünlerde haksız fiyat artışlarının sıkı bir şekilde denetlendiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Diğer yandan enflasyonla mücadele kapsamında KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, ekmek, et, kahve, su, süt ve süt ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalar. Enflasyonla mücadelede ve halkımızı enflasyona ezdirmemek için bu ürünlerde indirim yapılmasını çok önemli görüyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerle ilgili uygulanan indirimlere uyulup uyulmadığına dair denetimlerimizi sürdürüyoruz."