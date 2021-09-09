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Trabzon'daki okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı - Son Dakika

Trabzon'daki okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı

09.09.2021 13:17
Trabzon'daki okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı, System.String[]

Trabzon'da yüz yüze eğitim için istenilen PCR testlerinde sonucunda 10 kişide pozitif vakaya rastlanıldı.

Trabzon'da yüz yüze eğitim için istenilen PCR testlerinde sonucunda 10 kişide pozitif vakaya rastlanıldı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşı yaptırmayan öğretmenlere yapılan PCR testlerinin sonucunda pozitif vakalara rastladıklarını belirterek "Şu ana kadar 10 kişi pozitif olarak yakalandı. Bunlar Milli Eğitim personelleri içindekiler diyebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen PCR testi konulu genelge kapsamında tüm yurtta olduğu gibi yüz yüze eğitimin başladığı Trabzon'da da bu uygulama sonuç verdi. Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerin haftada iki kez PCR testinin istenmesinin ardından Trabzon'da 10 kişinin testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşı yaptırmayan öğretmenlere yapılan PCR testlerinde pozitif vakalara rastladıklarını ifade ederek "Okulların açılması hepimizi mutlu etti. Gerçekten çocukların eğitime her şeyden daha çok ihtiyaçları var. İnşallah geleceğimizin mimarı olacak geleceğin bilim adamları olacak çocukları bu şekilde daha güvenli yetiştirmiş olacağız. Bizim açımızdan baktığımızda çocuklar daha önceki dönemde de okullarda oldukça dikkatli oluyorlardı, alınan kurallara harfiyen dikkat ediyorlardı. Ancak okul dışında servislerde olsun, marketlerde olsun evlere gittiklerinde biraz tedbirler göz ardı ediliyordu. İnşallah o durumların olmaması halinde çocuklarda bir sıkıntı yaşamayacağımızı umut ediyorum. Şu ana kadar henüz olumsuzluk yansımadı ancak öğretmenlerde aşısızlarda test zorunluluğu geldiği için o testleri yaptığımızda pozitifler yakalıyoruz. Kantin görevlilerinde, temizlik görevlilerinde, servis personelinde pozitif yakaladıklarımız oluyor onları hemen izole etmiş oluyoruz. PCR'nin bu anlamda bir katkısı olmuş oluyor ama gönül isterdi ki bunlarda aşılı olmuş olsunlar. Çünkü biliyoruz ki PCR testi yüzde 70 doğrulukla sonuç veriyor. Dolayısıyla negatif çıkmış olması, olmadığı anlamına gelmediği için yine de bir tedirginliğimiz var. O bağlamda da tüm çocukların kullandığı gibi büyüklerin maskeyi uygun bir şekilde kullanmalarını ve mesafeye de dikkat etmelerini önemsiyoruz. Şu ana kadar 10'a yakın kişi pozitif olarak yakalandı. Bunlar Milli Eğitim personelleri içindekiler diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"SAHTE PCR TESTLERİ İLE POZİTİFİ NEGATİFE ÇEVİRİYORLAR"

Başta yolculuklar olmak üzere artık birçok yerde istenen aşı veya PCR testlerinin yaptırmak istemeyen bazı vatandaşların bu belgeleri yasal olmayan şekilde temin etme yolunu kullanmaya başladığını belirten Usta, Trabzon'da da bu testleri yapanların olduğunu kaydetti. Usta, "Maalesef her ilde olduğu gibi bizde de var. Bizim bunu denetleme görevimiz yetkimiz yok. Ancak önümüze geldiği zaman gerekli yerlere bildirimlerini yapıyoruz. Yakın zamanda yine oldu. Kişinin PCR testini alıp üzerinde sadece pozitifi negatife çevirerek aynı belgeyi aynı belgeymiş gibi kişilere verebiliyorlar. Bu daha çok yurt dışına giden turistler için uyguluyorlar. Bizim belgede gördüğümüz en azından öyleydi. Onlarda da bizim önümüze geldi mi gerekli tedbirleri alıyoruz uyarıları yapıyoruz. Sayı verme şansımız yok ancak bunun yapıldığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"YAŞLI GRUPTA SIKINTI YAŞIYORUZ"

Yaşlı olan vatandaşların Korona virüsü ağır şekilde geçirdiklerini hatırlatan Usta, "Aşıyla bağlantılı birinci dozlarda yüzde 82'lere yaklaştık. İkinci doz ve aşısı tamamlananlar olarak baktığımızda biraz tutukluluğumuz var. Bu yasaklarla, sınırlamalarla birlikte artış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 60 yaş üzeri 17 bin civarında kişinin aşısını tamamlamadığı kısmı bizim için çok önemli. Özellikle yaşlı grupta sıkıntı yaşıyoruz. Aşısı olmayan kişiler hastaneye geldiğinde onların süreçleri daha da ağır seyredebiliyor. Dolayısıyla aşının önemsenmesi gerekiyor. Şimdi 12 yaşa kadar aşı açıldı. 15-18 arası açılmıştı. 12-15'de açıldı. Burada da 12 ve 18 yaş aralığındaki insanların aşıyla bağlantılı yapmaları gereken velilerin önce çocukları E-Nabız üzerinden onaylamaları sonra çocukları aşıya getirmeleri şeklinde. Hangi aşıyı yaptıracakları alakalı olarakta aile hekimleriyle görüşmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"HARİTADA AŞI RENGİMİZ MAVİ, VAKA RENGİMİZ KIRMIZI"

Vaka sayısının kırmızı olduğu kentte yoğun bakımlarda ek yerlerin açıldığını belirten Usta, "Vaka rengimiz sıkıntılı kırmızıdan kurtarmış değiliz. Haritada aşı rengimiz mavi. Vaka rengimizin biraz düştüğü belki söylenebilir ancak henüz tavan rakamını tamamen aşağıya çekebilmiş değiliz. Dolayısıyla sıkıntımız devam ediyor. Yoğun bakımlarda ek yerleri yine açtık. Mütemadiyen ek yerler açıyorum ama açtığımız yerlerde personel sıkıntımız çok fazla oluyor. Hemşirelerimiz, doktorlarımız, temizlik personellerimiz, sekreterlerimiz güvenliğe varıncaya kadar herkeste ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Her mekan ayrı personel gerektiriyor. Bu bağlamda bir kısım hastanelerde hizmetleri aksatmak, eksiltmek zorunda kalıyoruz. Bu da Covid olmayan hastaların işlerini daha da güçleştiriyor. İnşallah bu süreç düzelecektir diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Koca/İHA)

Trabzon'daki okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı

milli eğitim bakanlığı, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'daki okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı - Son Dakika
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