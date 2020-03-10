Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında - Son Dakika

Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında

13 dakika önce

TRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında, System.String[]

TRABZON'un Araklı ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkilerinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle örtü yangını olarak süren alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, bölgedeki mahallelerde oturan vatandaşlar da destek verdi.

Her iki yangın da sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede bekleyen ekipler, zaman zaman dumanların yükseldiği alanlara müdahale ediyor. Yanan alanlarla ilgili orman örtüsünde zarar tespit çalışması başlatıldı.

'EVLERE SIÇRAMASIN DİYE ÇABALADIK'

Yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek veren vatandaşlardan Semih Çayla, "Yerleşim alanlarına alevler sıçramasın diye çabaladık. Ama yangın genellikle ormanın içinden geliyordu. Burada arazi şartlarına bakıldığı zaman dik yamaçlar var. Dikenli bir arazi. Yangının olduğu noktaya girip de söndürmek mümkün olmuyor. Ama şu anda yangın kontrol altında" diye konuştu.

Mustafa Ulu da, "Yangına müdahale etmeye çalışıyoruz ama arazi buna pek uygun değil. Rüzgar hala etkisini gösteriyor. Ormanın içerisine girmeye çalıştık, ama arazi buna müsaade etmedi. Su ile müdahale etmek lazım soğutma çalışmalarının yapılması gerekiyor, ama arazi buna engel. Burada örtü yangını var. Biz de yangın evlere sıçramasın diye bekliyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.


Araklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Cami yıkımında duvarların arasından çıkan boş küpler hazine dedikodularına neden oldu Son dakika: Haliç Köprüsü'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı

Son Dakika Haberleri
12:17 Yanardağ patlamasının eşsiz anları havadan görüntülendi
12:17 Seçer: "250 milyon TL'lik borçlanmayı, SGK ve maliye borçlarını ödemek için istiyoruz"
12:17 Sincan'da "sokak oyunları" coşkusu
12:17 Çankayalı bahçıvanlar ders başı yaptı
12:17 "Atatürk'ün Hastalığı, Vefatı, Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri: İddialar ve Gerçekler" isimli...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 12:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'daki orman yangınları kontrol altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]