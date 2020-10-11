Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı

11.10.2020 10:37

Son dakika haber: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı Trabzon'un Akyazı mahallesinde yanan alan gün ağırınca ortaya çıktı Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'nde dün gece çıkan örtü yangınında zarar gören alan gün ağırınca ortaya çıktı.

Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı

Trabzon'un Akyazı mahallesinde yanan alan gün ağırınca ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar İlçesi'ne bağlı Akyazı Mahallesi'nde dün gece çıkan örtü yangınında zarar gören alan gün ağırınca ortaya çıktı.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Akyazı Mahallesinde bulunan stadyumun karşı kısmında yer alan dik yamaçtaki arazide bilinmeyen bir nedenle dün gece yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan çalışmalar sonrası 3 farklı noktada başlayan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen arazideki yangının verdiği zarar günün ayırmasıyla ortaya çıkarken, yangın, yeşil alanda simsiyah bir yara açtı.

Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı
Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı

Ortahisar, Trabzon, Yangın, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Trabzon'daki örtü yangını yeşil alanda simsiyah bir yara açtı - Son Dakika

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