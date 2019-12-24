Trabzon'daki örtü yangınları - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un 11 ilçesinde başlayan ve 15 noktada devam eden örtü yangınlarını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor." dedi.



Beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte çıkan örtü yangınları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ustaoğlu, 37 noktada örgüt yangınlarının çıktığını ve ekiplerin yapığı müdahaleler sonucunda 22 noktadaki yangınların söndürüldüğünü hatırlattı. 11 ilçede başlayan yangınların 15 bölgede halen devam ettiğini dile getiren Ustaoğlu, "Büyükşehir Belediyesine ait 15 araçla itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürümüz ve yardımcısı Trabzon'a geldiler. Civar illerden de ilimize 35 araç ve 212 personel gelerek ekiplerimize destek olacaklar. Tüm kurumlarımızla birlikte örtü yangınına karşı seferber olduk. Valiliğimiz bünyesinde kriz masamızı oluşturduk. Sadece Arsin ilçemizde tehlike arz eden 3 evimizde toplamda 6 vatandaşımızı tahliye ettik. Şu an itibariyle özellikle vatandaşımızın can güvenliği noktasında sıkıntı oluşturacak bir tehdit öngörmüyoruz. Ama ciddi bir rüzgar var. Ancak tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, hazırlıklı olarak bekliyorlar" dedi.



Örtü yangınları sonucu 3 ilçede boş ve kullanılmayan 6 evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Ustaoğlu, "15 noktada çıkan yangını henüz kontrol altına alamadık. Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor" ifadelerini kullandı.



Ustaoğlu, zarar gören araziler ile ilgili net bilginin gün ağarınca ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. - TRABZON