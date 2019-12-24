Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

6 saat önce

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ekiplerin bölgedeki örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor, System.String[]

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ekiplerin bölgedeki örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Cora, dün akşam saatlerinde örtü yangını başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'ne geldi.

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Sait Gürsoy'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Cora, "İlimiz ve çevre illerden gelen ilgili birimlere bağlı ekipler dün geceden beri yangını söndürmek için çalışıyor. Yangın kontrol altına alınsa da aşırı rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz, örtü yangınlarını söndürmek için tedbirli ve dikkatli şekilde çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Cora, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli önlemlerin de alındığını bildirdi.

Milletvekili, Salih Cora, AK Parti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti
Sinan Aygün savcıya ifade verdi Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!

Son Dakika Haberleri
23:06 CHP Tire İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
23:06 Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü - Son Dakika
23:04 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
23:03 Aile hekimi doktor intihar etti - Son Dakika
23:03 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:11:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'daki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]