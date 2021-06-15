Trabzon'daki parklar zararlılardan biyolojik mücadeleyle korunacak - Son Dakika

Trabzon'da park ve bahçelerdeki bitkiler, biyolojik mücadeleyle korunacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentteki park ve bahçelerde zararlı böceklere karşı kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için biyolojik mücadele yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ilk etapta getirtilen 2 bin 500 faydalı böcek, Ortahisar ilçesinde bulunan, 10 dekar büyüklüğündeki Fatih Parkı'na bırakıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Yahya Çavdar, AA muhabirine, bitkilere zarar veren böceklere karşı genellikle dünyada uygulanan en klasik yöntemin ilaçlı mücadele olduğunu söyledi.

İlaçlı mücadelenin insan sağlığı ve çevre için riskleri olduğunu belirten Çavdar, şöyle devam etti:

"Biz bu riskleri bertaraf edebilmek ve örnek uygulama yapabilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünde üretilen ve bu bölgedeki zararlı böcekleri tüketmeye uygun faydalı böcekleri temin ettik. Yaprak, unlu ve kabuklu bit türleri bitki yapraklarında emgi yaparak zarar veriyor. Salımı yapılan faydalı böcekler de bu zararlılarla beslenerek onları kontrol altına alıyor."

Çavdar, pilot uygulama olarak kent merkezindeki Fatih Parkı'nı seçtiklerini ifade ederek, 3 farklı türe ait 2 bin 500 faydalı böceğin salımını gerçekleştirdiklerini, parka toplamda 5 bin böcek bırakacaklarını aktardı.

Amaçlarının ilaç kullanımını minimuma düşürmek olduğunu kaydeden Çavdar, bu uygulama sonrasında başta Trabzon Botanik Park olmak üzere Zağnos Vadisi ve sahil rekreasyon alanlarında da uygulama yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.