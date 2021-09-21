Üye Girişi
Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı

21.09.2021 15:56
Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, olay günü mahalleden arkadaşı Necati'nin arabasıyla Pınar Kaynak'ı da alarak olay yerine gittiklerini söyledi.

Hep birlikte bir süre uyuşturucu madde ve alkol aldıktan sonra arkadaşı Necati'nin eşinin araması üzerine yanlarından ayrılarak evine gittiğini belirten Gülyüz, daha sonra ilişkiye girdiği Pınar Kaynak'ın, arkadaşlarının alacağını söyleyerek kendisiyle dönmeyip olay yerinde kaldığını iddia etti.

Mahkemenin, maktule ait adli tıp raporundaki zorlama ve tecavüz şüphesine yönelik sorusu üzerine Gülyüz, tecavüz ve cinayet iddiasını kabul etmedi.

Tutuklu sanık Necati Parmak da üzerine atılı suçlamaları reddederek, eşi aradıktan sonra arkadaşı Mustafa Gülyüz ve Pınar Kaynak'ı olay yerinde bırakarak eve gittiğini savundu.

Parmak, "Onları bırakıp araçla bölgeden ayrıldım. Eve geldiğimde, terasta içki içerken motosikletli bazı şahısların olay yerine doğru gittiğini gördüm. Bunlar, bölgede geri dönüşüm atıkları toplayan kişilerdi. Kim olduklarını bilmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Ertesi sabah işe gittiğinde, cinayeti durakta haberlerden öğrendiğini iddia eden Parmak, telefonla aradığı Mustafa Gülyüz'ün cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ve en son kadını bırakıp bölgeden ayrıldığını söylediğini kaydetti.

Tanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı beyanında, sanıkların suç işledikleri somut olguların bulunması dikkate alındığında tutukluluk hallerinin devamını, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

Mahkemeye heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Pınar Kaynak'ın cesedi, Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesi eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunmuştu.

Trabzon, Batman, Iğdır, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da sürpriz karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi 16:43 Galatasaray'da sürpriz karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini öne sürdü 16:26 Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini öne sürdü Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu 16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor

Son Dakika Haberleri
16:41 Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
16:11 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
15:45 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok         
16:41
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi         
16:02
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 17:01:19. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement