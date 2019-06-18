Trabzon'daki sağanak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının helikopter desteği eşliğinde devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:03 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD
), Trabzon
'un Araklı
ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının helikopter desteği eşliğinde devam ettiği bildirildi.
AFAD'ın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, Araklı ilçesinde yaşanan sağanak sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları, helikopter desteği eşliğinde devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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