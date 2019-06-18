Son Dakika Haberleri: Trabzon'daki sağanak
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Trabzon'daki sağanak

17 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının helikopter desteği eşliğinde devam ettiği bildirildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının helikopter desteği eşliğinde devam ettiği bildirildi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Araklı ilçesinde yaşanan sağanak sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları, helikopter desteği eşliğinde devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:03 Kaynak: AA
AFAD, Araklı, Trabzon, Güncel
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