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Trabzon'daki sağanak

1 saat önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde, 3 gün önce sağanak sonucu meydana gelen çökme nedeniyle kapanan Yomra-Özdil-Oymalı grup yolu yeniden trafiğe açıldı.

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Trabzon'un Yomra ilçesinde, 3 gün önce sağanak sonucu meydana gelen çökme nedeniyle kapanan Yomra-Özdil-Oymalı grup yolu yeniden trafiğe açıldı.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından çökmeler sonucu kapanan Yomra-Özdil-Oymalı grup yolunun, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldığını söyledi.
Bölgede heyelandan zarar gören içme suyu isale hattında meydana gelen arızanın da giderildiğini belirten Bıyık, şöyle devam etti:
"Heyelandan zarar gören iki ayrı su alma yapısından birinin bakımı yapılarak depoya su verilmiş, bulanıklık sorununun giderilmesiyle şebekeye su sevkiyatına başlanmıştır. İkinci su alma yapısının bakım çalışmalarına da bugün başlanmıştır. Üçüncü su alma yapısı ise TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edilecektir. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması ciddi önem arz etmektedir."
Bıyık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ ve TİSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine yürüttükleri çalışmalardan ötürü Yomra halkı adına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:11 Kaynak: AA
Mustafa Bıyık, Yomra, Trabzon, Güncel
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