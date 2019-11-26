Trabzon'daki Sera Gölü'nün temizliği tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Trabzon'daki Sera Gölü'nde temizlik çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Karadeniz bölgesinin turizm merkezleri arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Sera Gölü'nde başlattığı temizlik çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Çalışmanın, Ankara'dan özel olarak getirilen 2 dragline iş makinası, 2 ekskavatör, 1 yükleyici ve 12 kamyondan oluşan toplam 17 araçlık iş makinası filosuyla yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, yaklaşık 37 bin 500 metrekarelik alanda tarama yapıldığına dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmaların ardından 180 bin metreküp malzeme göl tabanından çıkarılarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait döküm sahasına nakledildi. Bölge için son derece önemli olan Sera Gölü'nün memba kısmına yapılması planlanan çökeltim havuzunun proje çalışmaları da başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla Sera Gölü'nün yeniden kirlenmesinin önüne geçilecek."