Trabzon'daki şiddetli yağıştan etkilenen ilçelerdeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Trabzon'daki şiddetli yağıştan etkilenen ilçelerdeki çalışmalar sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 8 Temmuz'da meydana gelen şiddetli yağışın ardından ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 8 Temmuz'da meydana gelen şiddetli yağışın ardından ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, sel ve heyelanlar sonrası Yomra, Sürmene, Köprübaşı, Dernekpazarı, Hayrat ve Of ilçelerinde yol temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin aynı zamanda ilçe merkezlerinde hasarlı yolların onarımını yaparak, asfalt serme işlemi de gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, heyelanın yaşandığı ilk günden itibaren vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi adına çalışmaların gece gündüz demeden sürdürüldüğü kaydedildi.

Of ilçesinde çöken yolların birçoğunun onarımının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Henüz tamamlanamayan yollar için de alternatif güzergahlar belirliyoruz. Diğer ilçelerde de tüm yolların açılması adına mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca Ortahisar başta olmak üzere birçok ilçede bozulan asfalt yollarımız mevcuttu. Yama makinesi ile bu yolların da tamirlerini gerçekleştiriyoruz."

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki şiddetli yağıştan etkilenen ilçelerdeki çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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