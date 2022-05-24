Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

Trabzon'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde 4 gün önce iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.G. (33) ve K.G. (27) yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı, kavganın ardından kaçan şüpheliler A.Y. (28), A.T. (38) ve M.Ş'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, firari 3 şüphelinin Kaymaklı Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda A.Y, A.T. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Narkotik arama köpeği "Yatkın" ile bomba ve patlayıcı arama köpeği "Yaz"ın da katılımıyla adreste yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 210 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 53 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu madde içme aparatı ve enjektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.