Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

24.05.2022 12:31
Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı

Trabzon'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Trabzon'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde 4 gün önce iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.G. (33) ve K.G. (27) yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı, kavganın ardından kaçan şüpheliler A.Y. (28), A.T. (38) ve M.Ş'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, firari 3 şüphelinin Kaymaklı Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde saklandıklarını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda A.Y, A.T. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Narkotik arama köpeği "Yatkın" ile bomba ve patlayıcı arama köpeği "Yaz"ın da katılımıyla adreste yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 210 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 53 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu madde içme aparatı ve enjektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar 2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'daki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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