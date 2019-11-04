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Trabzon'daki silahlı saldırı

6 saat önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

Trabzon'daki silahlı saldırı, System.String[]

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sancak Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde, Enes Şen ve Yetiş Tiryaki'yi tabancayla vurduktan sonra kaçan Yunus Emre Tiryaki, polis ekiplerince ilçedeki ormanlık alanda yakalandı.

Tiryaki, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yomra ilçesinin Sancak Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde Yunus Emre Tiryaki, dün tabancayla Enes Şen ve Yetiş Tiryaki'ye ateş etmişti. Şen olay yerinde ölmüş, Tiryaki ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Trabzon, Yomra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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